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إسماعيل: الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 28.5 مليار دولار بسبب التعويم

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إسماعيل: الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 28.5 مليار دولار بسبب التعويم إسماعيل: الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 28.5 مليار دولار بسبب التعويم

التحرير

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 قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاح الاقتصادي ليس فقط مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي تضبط الأسعار، ولكنه السعي لحل مشاكل البطالة والموازنة والمديونية.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: "نسعى لتحسين مستوى معيشة الفرد، وأهم التحديات لدينا هي عنصر الوقت حيث يحتاج الإصلاح من عامين إلى 3".

وأكد إسماعيل أن أهم النتائج الأولية بعد تحرير سعر الصرف، كانت ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ28.5 مليار دولار.

وتابع: "مشاكل الاقتصاد عميقة بقالها 60 سنة، والمرونة أصبحت غير متاحة فالبدائل محدودة والتأخر في الإصلاح كان هيكلفنا كتير خاصة في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة الفقر التي وصلت لـ 27%، والنسبة الأكبر في الصعيد".

واستكمل: "معدل التضخم زاد ودي مشكلة كبيرة بنتعامل معها"، موضحًا أن السياحة لم تصل للمعدلات التي يستهدفها المجلس، قائلا: "الانخفاض حاد جدًا  في المؤشرات السياحية".

كان الرئيس عبدالفتاح ، افتتح أمس، المؤتمر الوطني الثالث للشباب في محافظة الإسماعيلية، بحضور 1200 شاب وشابة، وممثلين من الوزارات المختلفة، وممثلين من إقليم القناة والمحافظات الأخرى، إضافة إلى بعض الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية، وعدد من الشخصيات العامة في الإسماعيلية.

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التحرير

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