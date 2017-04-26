ضبط عصابة مكونة من فردين نقبا عن الآثار بغرفة داخل منزلهما بالبحيرة

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ضبطت مباحث البحيرة اليوم الأربعاء عصابة مكونة من فردين، أثناء تنقيبها عن الآثار داخل غرفة بمنزلهما بإيتاى البارود.

وكان اللواء علاء شوقى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بناحية قرية رمسيس دائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تم ضبط كل من "أحمد س. ع" فلاح و"جابر س. ع" طالب أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفة بمنزلهما، ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 5 .1 × 5 .1 متر تقريبًا بعمق 5 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأخطرت هيئة الآثار بالبحيرة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.