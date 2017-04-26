أسباب دفعت السيسي لإصدار قرار بوقف تصدير الأسماك  

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تنتج مصر حوالي مليون و200 ألف طن، من الأسماك وتعد مصر ثان دولة على مستوى العالم في انتاج أسماك البلطي النيلية، والأولى في انتاج الأسماك البوري بحجم 809 ألف طن.

وبالرغم من حجم الانتاج الكثيف الذي يضع مصر بمراتب متقدمة في انتاج الأسماك وفي ظل التوسع الحكومي بانشاء أحواض جديدة لاستزراع الاسماك كمشاريع قومية، إلا أن أسعار المعروض في السوق المصري شهد ارتفاعا كبيرا طوال الأشهر الماضية، متأثراً بتعويم الجنيه الذي رفع كافة السلع الغذائية.

بالأمس قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا، وأضاف السيسي بأن مصر كانت تصدر 40 ألف طن أسماك، وقد صدرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 120 ألف طن.

وفي نهاية ديسمبر الماضي افتتح الرئيس السيسي مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، الذي يعد واحدًا من أكبر نماذج الاستزراع السمكي في العالم، حيث تشمل المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها 1029 حوضًا سمكيًّا، من إجمالي 4000 حوض سمكي بعد اكتمال مراحل المشاريع الثلاث، ومن المنتظر أن ينتج مليون طن أسماك سنويًا؛ بهدف سد فجوة الاستيراد التي تصل إلى 700 ألف طن سنويًّا، وتصدير الفائض للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة، وإنتاج البروتين الحيواني، فضلًا عن توفير عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كل المهن والتخصصات.

وعزا الرئيس الزيادة الكبيرة في حجم تصدير صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، ولم يوضح السيسي متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل ساريا.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه.

وتعتمد مصر في انتاجها من الأسماك على المزارع السمكية بنسبة 77.5 % و 11.2 % من البحيرات و 6.5 % من المياه البحرية و 4.6 % من المياه العذبة .

أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، أكد أن سبب الأزمة يتمثل في أن الكميات التى تطرحها وزارة الزراعة لصالح وزارة التموين لا تتعدى ٣٠ طنا يوميا وهى لا تكفى محافظة واحدة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأسماك التى ارتفعت أسعارها البلطى كبير الحجم الذى يتم تصديره ووصل إلى ٣٢ جنيها بينما الأسماك متوسطة الحجم أسعارها ٢٢ جنيها للكيلو.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسماك بسبب تقاعس وزارة التجارة والصناعة عن فرض رسم صادر بنسبة ١٠٠٪ على تصدير أسماك البلطى والبورى إلى ٤ دول عربية هى السعودية والأردن والإمارات والكويت، والتي يبلغ حجم الصادرات إليهم ١٠ ملايين دولار فقط .

ويتراوح سعر السمك البلطي بين 38 و 42 جنيه للكيلو، بينما وصل سجل البوري 65 جنيها، والثعابين 140 جنيها، والجمبري 200 جنيه.