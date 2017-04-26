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المتحدث العسكري: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في شمال سيناء

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المتحدث العسكري: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في شمال سيناء المتحدث العسكري: تدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة في شمال سيناء

التحرير

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أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، والعربات المفخخة، في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري، في بيان، نشره اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة والعربات المفخخة، فضلًا عن استهداف عدد (3 دراجات نارية - 5 عربات - 4 أوكار) تابعين للعناصر التكفيرية".

وأضاف: "كما تمكنت القوات من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على طريق التحرك، بالإضافة إلى تجريف مزرعة لنبات البانجو تقدر بمساحة 5 فدادين والقبض على عدد 25 فردًا مشتبه بهم، وجاري التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية".

وختم البيان بقوله: "هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على باقى العناصر التكفيرية بشمال سيناء".

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