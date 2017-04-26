أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«البترول»: إقامة مشروعات مشتركة مع إحدى شركات الغاز الرومانية

Google+ Print
«البترول»: إقامة مشروعات مشتركة مع إحدى شركات الغاز الرومانية «البترول»: إقامة مشروعات مشتركة مع إحدى شركات الغاز الرومانية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين ورومانيا، وأنها تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون فى مجال البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية في ظل ما تعمل عليه مصر حاليًا في هذه المجالات من زيادة فاعلية الأداء مما يؤدي لتنامي الإنتاج وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال مباحثات الوزير مع السفير الروماني بالقاهرة ميهاي شتيفان ستوبارو والتي تم خلالها استعراض الفرص المتاحة للاستثمار ومناقشة آليات العمل المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية.

من جانبه أوضح السفير أن مصر شريك مهم لرومانيا، وأن البلدين يشهدان تطويرًا مستمرًا للعلاقات الثنائية، وأنه لدى الجانبين رغبة حقيقية فى دعم التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التدريب ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي، خاصة أن مصر ستصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة الغاز الطبيعي، وقطعت شوطًا متميزًا في صناعتها البترولية، كما تعتبر بوابة للعبور للدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أن قطاع البترول يقوم حاليًا بدراسة إقامة مشروعات مشتركة مع إحدى شركات الغاز الرومانية، وذلك في ظل ما تتمتع به من خبرات واسعة في هذا المجال، وتوجه مصر للتحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من التسهيلات والبنية التحتية البترولية المتاحة وما تحققه من نتائج أعمال متميزة فى مشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط بالتعاون مع الشركاء، وكذلك فى مشروعات زيادة الطاقة التكريرية - وأن رومانيا تخطط لأن تكون مركزًا رئيسيًا للطاقة بالاتحاد الأوروبى باعتبارها واحدة من أهم بوابات العبور لدول الاتحاد التى يعول عليها في تأمين وتنويع وارداته من الطاقة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​