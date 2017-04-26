عاجل بالصور| حريق هائل بجراج أوتوبيسات غرب الدلتا بالبحيرة والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

شيماء مصطفى

اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق هائل بجراج أوتوبيسات غرب الدلتا الكائن في شارع النصر بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، مما أثار حالة من الرعب والفزع لدى بعض الأهالي القريبين من الجراج .

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وعدم امتداده لباقي الأوتوبيسات المتوقفة في الجراج، حيث أسفر الحادث عن تدمير 2 أوتوبيس وثلاث سيارات ملاكي.

ومن جانبه اكد مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة بعد المعاينة الأولى عن سبب الحريق مؤكداً أنه بسبب ماس كهربائي، ولا توجد أي شبه جنائية وراء حادث الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وعدم امتداده لباقي الأوتوبيسات.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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