خالد صالح: تصوير "فرعون" يواجه مصاعب بسبب مؤيدي الرئيس

كتب : هند سعد الدين منذ 40 دقيقة

يواصل الفنان خالد صالح تصوير دوره فى مسلسل "فرعون"، والذى يستمر حتى الأسبوع القادم.

وقال صالح فى تصريح لـ"الوطن": "نواجه صعوبة شديدة في التصوير، خاصة في المشاهد الخارجية، بسبب قطع الطرق من جانب مؤيدي الرئيس، والذى يؤثر بشكل كبير على مواعيد التصوير، خاصة واننى أسكن فى منطقة مدينة نصر بالقرب من مقر اعتصامهم".

وفى نفس السياق، أكد صالح أنه يعيش حالة من الترقب لردود الأفعال حول المسلسل، لافتاً إلى إدراكه أن الأحداث السياسية، ستؤثر على نسبة المشاهدة، معتبرًا ذلك "أمر هين في سبيل التخلص من جماعة الإخوان".