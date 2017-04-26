«كوبر» يرفض ضم لاعبيين جدد في مسعكر يونيو

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، رفض فكرة ضم لاعبين جدد للفريق القومي في معسكر يونيو المقبل بتصفيات أمم إفريقيا.

قال المصدر، لـ"التحرير"، إن "كوبر" يفضّل الاعتماد على القوام الأساسي الذي تواجد في الفترات الماضية، موضحًا أنه من الصعب ضم عمرو السولية لاعب الأهلي ومحمد فتحي، لاعب الإسماعيلي وهشام محمد، لاعب المقاصة؛ إلّا في حالة معينة منها إصابة لاعبين أو ما شابه.

لفت المصدر - إلى أن أحمد فتحي، لاعب الأهلي يعد خيارًا مميزًا في وسط الملعب حال عدم قدرة أيًا من الثلاثي محمد النني وسام مرسي وطارق حامد على المشاركة.