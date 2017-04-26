أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كوبر» يرفض ضم لاعبيين جدد في مسعكر يونيو

Google+ Print
«كوبر» يرفض ضم لاعبيين جدد في مسعكر يونيو «كوبر» يرفض ضم لاعبيين جدد في مسعكر يونيو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب ، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، رفض فكرة ضم لاعبين جدد للفريق القومي في معسكر يونيو المقبل بتصفيات أمم إفريقيا.

قال المصدر، لـ"التحرير"، إن "كوبر" يفضّل الاعتماد على القوام الأساسي الذي تواجد في الفترات الماضية، موضحًا أنه من الصعب ضم عمرو السولية لاعب الأهلي ومحمد فتحي، لاعب الإسماعيلي وهشام محمد، لاعب المقاصة؛ إلّا في حالة معينة منها إصابة لاعبين أو ما شابه.

لفت المصدر - إلى أن أحمد فتحي، لاعب الأهلي يعد خيارًا مميزًا في وسط الملعب حال عدم قدرة أيًا من الثلاثي محمد النني وسام مرسي وطارق حامد على المشاركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​