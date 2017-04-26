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أزمة في منتخب المحليين.. والجهاز يقرر ضم قمر ومصطفى محمد

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أزمة في منتخب المحليين.. والجهاز يقرر ضم قمر ومصطفى محمد أزمة في منتخب المحليين.. والجهاز يقرر ضم قمر ومصطفى محمد

التحرير

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علمت "التحرير"، من مصادر مُطلعة داخل الجهاز الفني لمنتخب المحليين، أن هناك أزمة جديدة لدى الجهاز الفني للفريق القومي.

وبحسب المصادر، فإن هذه الأزمة متمثلة في عدم التوقيع على قرار استلام العمل في قيادة الجهاز الفني للمنتخب بشكل رسمي، وهو ما يتسبب في عدم قدرة الاتحاد على صرف مرتبات الجهاز الفني ومن المنتظر أن يتوجه جهاز إلى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة من أجل التوقيع على القرار.

كما كشف مصدر بجهاز منتخب للمحليين، عن وجود أزمة في الجبهة اليسرى للفراعنة خلال معسكر مايو المقبل، قائلآ إن الجهاز الفني كان ينوي الاعتماد على الثنائي السيد سالم لاعب وادي دجلة ومحمد حمدي لاعب المصري لكن بعد استبعاد لاعبي المصري وإنبي من المعسكر لإقامة مباراتهما في كأس مصر، أصبح الجهاز الفني في ورطة بسبب عدم وجود بدائل مميزة في الجبهة اليسرى.

كما يدرس الجهاز الفني بقيادة هاني رمزي، ضم خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري للمعسكر، بعد أن دخل قمر في الحسابات من جديد بعدما كان هناك اتجاهًا لاستبعاده من المعسكر المقبل، على اعتبار أن الجهاز الفني سيضم الثنائي عمرو مرعي مهاجم إنبي وأحمد جمعة مهاجم المصري وكذلك عرفة السيد مهاجم وادي دجلة، لكن استبعاد لاعبي إنبي والمصري أعاد خالد قمر للحسابات من جديد.

وكشف مصدر داخل الجهاز، أن مصطفى محمد مهاجم المُعار للداخلية ضمن حسابات الجهاز للمعسكر، مؤكدًا أنه من العناصر الشابة الواعدة في مركز الهجوم وتواجد في الحسابات بكل كبير بعد استبعاد لاعبي إنبي والمصري من المعسكر.

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التحرير

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