20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة دجلة

ارسال بياناتك
أعلن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة وادي دجلة غدًا الخميس بالدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق السكندري كالآتي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل،وأحمد يحيي، والمهدي سليمان.
خط الدفاع: السيد فريد- وباتريك مالو- ورجب بكار- وأيمن أشرف-وإسلام سري-أحمد مصطفى "لالا".
خط الوسط: أحمد نبيل مانجا- وأحمد حمص- وإسلام محارب - ومحمود عبد العزيز- وعمرو المنوفي - ومحمد يسري- نصر رمضان.
خط الهجوم: أحمد حسن مكي - وأحمد رؤوف - وبانو دياورا - وحسام حسن.