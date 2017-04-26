20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة دجلة

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أعلن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة وادي دجلة غدًا الخميس بالدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق السكندري كالآتي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل،وأحمد يحيي، والمهدي سليمان.

خط الدفاع: السيد فريد- وباتريك مالو- ورجب بكار- وأيمن أشرف-وإسلام سري-أحمد مصطفى "لالا".

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا- وأحمد حمص- وإسلام محارب - ومحمود عبد العزيز- وعمرو المنوفي - ومحمد يسري- نصر رمضان.

خط الهجوم: أحمد حسن مكي - وأحمد رؤوف - وبانو دياورا - وحسام حسن.