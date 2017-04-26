اليوم| 3 مواجهات ساخنة في الدوري الممتاز

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تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بثلاث مواجهات قوية، حيث يحل مصر المقاصة، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، ضيفًا ثقيلًا على فريق الداخلية، بقيادة مديره الفني علاء عبد العال فى تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصًرا على ملعب «الشرطة» بالعباسية.

ويدخل مصر المقاصة اللقاء، محاولًا تدارك الهزيمة الأخيره أمام وادي دجلة، حيث يحتل الفريق الفيومي المركز الثاني فى جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يحاول فريق الداخلية الهروب من دائرة الهبوط وتدارك خسارة الفريق الأخيرة أمام الشرقية،ويحتل الفريق الشرطي المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندري في السادسة مساء نظيره طلائع الجيش على استاد «برج العرب»، ويتطلع النادي السكندري، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان ماكيدا فى تحقيق الفوز والتقدم أكثر فى جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق السكندري المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

فيما يحاول طلائع الجيش، بقيادة مدير الفني طارق يحيى، في العودة إلى نغمة الأنتصارات بعد خسارته أخر مبارتين أمام الزمالك وبتروجيت، حيث يحتل الفريق العسكري المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وتختتم مباريات اليوم بمباراة ساخنة يى صراع الهبوط بين فريقي أسوان والشرقية باستاد «أسوان» في الثامنة والربع مساءً، ويدخل أسوان اللقاء، بقيادة مدربه أسامة عرابي، منشيًا بفوزه الأخير أمام النصر للتعدين فى محاولة للهروب من الهبوط،حيث يحتل الففريق المركز الـ15 عشر برصيد 21 نقطة، ينما يحاول الشرقية صاحب المركز الـ17 برصيد 17 نقطة تحقيق الفوز من أجل التخلص من شبح الهبوط.