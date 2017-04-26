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انطلاق عملية عسكرية عراقية لتحرير مناطق شرقي سامراء

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انطلاق عملية عسكرية عراقية لتحرير مناطق شرقي سامراء انطلاق عملية عسكرية عراقية لتحرير مناطق شرقي سامراء

مصراوي Masrawy

انطلاق عملية عسكرية عراقية لتحرير مناطق شرقي سامرا

تكريت، العراق (د ب أ)
أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء انطلاق عملية عسكرية لتحرير منطقة مطيبيجة شرقي سامراء، 110كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن مختلف القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تشارك في العملية بغطاء جوي من طيران الجيش وتهدف الى السيطرة على منطقة مطيبيجة، 30كم شرقي سامراء، والقرى المحيطة بها لمنع عناصر داعش من شن هجمات على القوات العراقية.

وحسب المصدر، فإن القوات العراقية تسعى إلى إعادة السيطرة على أراض جديدة والانتشار فيها عسكريا بما يضمن تقليص المناطق التي يسيطر عليها داعش.

وتقع مطيبيجة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين وينطلق منها عناصر داعش لتنفيذ هجمات شبه يومية ضد القوات العراقية وهي منطقة ذات غطاء نباتي عال وتكثر فيها الاودية ويمر فيها نهر العظيم.

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