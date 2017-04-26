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منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية تنتقد نتنياهو بعد إلغائه لاجتماع مع وزير ألماني

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منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية تنتقد نتنياهو بعد إلغائه لاجتماع مع وزير ألماني منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية تنتقد نتنياهو بعد إلغائه لاجتماع مع وزير ألماني

مصراوي Masrawy

بنيامين نتنياهو

تل أبيب (د ب أ)
انتقدت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إلغائه أمس لقاء كان مقررا مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل.

وأصدرت المنظمة، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، الليلة الماضية بيانا جاء فيه :"إلى رئيس الوزراء: المجتمع المدني لا يأخذ أوامر ولا يستسلم لضغوط".

وألغى نتنياهو لقاء كان مقررا ظهر أمس مع جابريل بعدما خير الدبلوماسي الألماني بين لقائه أو لقاء منظمات حقوقية من بينها بتسيلم.

وأضاف البيان أن على المجتمع الدولي أن يبدي "إصرارا وتصميما صارمين" ليوضح لنتنياهو أن عليه أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، داعية إلى اتخاذ تدابير عقابية.

وكان مكتب نتنياهو أوضح أن سبب إلغاء اللقاء مع جابريل هو أن سياسة رئيس الوزراء تقضي بالامتناع عن لقاء دبلوماسيين يزورون البلاد ويجتمعون مع ممثلي منظمات "تقذف وتشهر بجنود جيش الدفاع وتسعى إلى تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

ولاحقا وصف جابريل لقاءه مع النشطاء بأنه "طبيعي تماما"، وأضاف أن إلغاء اللقاء مع نتنياهو لن يضر بالعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

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