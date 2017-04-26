ننشر اللقطات الأولى لحادث مقتل أمين شرطة بفيصل

كتب- محمد شعبان:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم الأربعاء، اللقطات الأولى لحادث مقتل أمين شرطة، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه؛ أثناء خروجه من منزله بمنطقة فيصل بالجيزة وذهابه إلى العمل.

وقال اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إن مقتل أمين شرطة بالقرب من محطة مترو أنفاق فيصل، حادثًا جنائيًا، وليس إرهابيًا، وأن التحريات أشارت إلى أن خصومة ثأرية وراء الجريمة، التي راح ضحيتها نحو 6 أشخاص خلال الأشهر الماضية؛ حيث تربص له 3 أشخاص يستقلون "توك توك" وأطلقوا عليه أعيرة نارية، أسفر عن أصابته بمنطقة الرأس والصدر، ليسقط قتيلًا في الحال وتم نقل جثمانه للمستشفى.

فيما انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة، إلى موقع استهداف مساعد شرطة، لمعاينة موقع الحادث، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص الأدلة الجنائية، وجمع فوارغ الطلقات من موقع الحادث لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها.