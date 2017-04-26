"التحريات": خلافات ثأرية وراء مقتل أمين شرطة فيصل

كتب – محمد شعبان وفتحي عمر:

قال اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إن مقتل أمين شرطة بالقرب من محطة مترو أنفاق فيصل، حادثًا جنائيًا، وليس إرهابيًا.

لقي شرطي تابع لإدارة النقل والمواصلات؛ مقتله صباح اليوم الأربعاء، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه؛ أثناء خروجه من منزله بمنطقة فيصل بالجيزة وذهابه إلى العمل.

وقال الديب، في تصريحات لمصراوي، إن أمين الشرطة يُدعى، حجاج سيد، من محافظة المنيا، ويعمل بخدمة تأمين مترو الأنفاق التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالجيزة.

وأوضح مدير مباحث الجيزة، أن التحريات أشارت إلى أن خصومة ثأرية وراء الجريمة، التي راح ضحيتها نحو 6 أشخاص خلال الأشهر الماضية؛ حيث تربص له 3 أشخاص يستقلون "توك توك" وأطلقوا عليه أعيرة نارية، أسفر عن أصابته بمنطقة الرأس والصدر، ليسقط قتيلًا في الحال وتم نقل جثمانه للمستشفى.

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة، إلى موقع استهداف مساعد شرطة يدعى "حجاج. س"، لمعاينة موقع الحادث، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص الأدلة الجنائية، وجمع فوارغ الطلقات من موقع الحادث لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها.