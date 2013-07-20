أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

رامز جلال يدافع عن هيفاء وهبي: أصحاب القلوب الضعيفة تخرج منهم ردود فعل هم لا يتوقعوها

Google+ Print
رامز جلال يدافع عن هيفاء وهبي: أصحاب القلوب الضعيفة تخرج منهم ردود فعل هم لا يتوقعوها رامز جلال يدافع عن هيفاء وهبي: أصحاب القلوب الضعيفة تخرج منهم ردود فعل هم لا يتوقعوها

كتب : انتصار حسني منذ 11 دقيقة

دافع الفنان رامز جلال، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد أن تعرضت للهجوم الشديد بسبب الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها أثناء استضافتها في أحد حلقات برنامجه "رامز عنخ أمون".

وقال رامز جلال "مع احترامي لجميع الآراء التي انتقدت أو توافق، البنات لما بتشوف صرصار بتصوت وبتعمل بلاوي، فتخيل إن كنتي في مقبرة 2 متر مظلمة فيها تعابين وخفافيش، وعندما تحاول الهروب تجد مومياء، وتعيش آخر لحظات في حياتك ثم تجد أن هذا مقلب، فأصحاب القلوب القوية قادرون على التحمل أما أصحاب القلوب الضعيفة تخرج منهم ردود فعل هم أنفسهم لم يتوقعونها عندما يشاهدون أنفسهم".

وأضاف رامز جلال، "الجميع كان لا يتوقع رد فعل هيفاء وهبي، ولكن كان يجب على فريق عمل البرنامج الاعتذار، والحياة بدون اعتذار ستحمل معاني الندية، وستخلق جواً من التوتر والقلق بين الناس".

وأوضح رامز، "الكبار لا يترددون أبدا في تقديم عبارة الأسف (أنا آسف) إذا ما بدر منهم ما يستحقها، ولا فرق عندهم لمن تُقدم العبارة، لرجل أو امرأة، لأن الاعتذار من شيم الكبار، وخلق من أخلاق الأقوياء، وعلامة من علامات الثقة بالنفس التي لا يتصف بها إلا الكبار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة