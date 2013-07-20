رامز جلال يدافع عن هيفاء وهبي: أصحاب القلوب الضعيفة تخرج منهم ردود فعل هم لا يتوقعوها

كتب : انتصار حسني منذ 11 دقيقة

دافع الفنان رامز جلال، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد أن تعرضت للهجوم الشديد بسبب الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها أثناء استضافتها في أحد حلقات برنامجه "رامز عنخ أمون".

وقال رامز جلال "مع احترامي لجميع الآراء التي انتقدت أو توافق، البنات لما بتشوف صرصار بتصوت وبتعمل بلاوي، فتخيل إن كنتي في مقبرة 2 متر مظلمة فيها تعابين وخفافيش، وعندما تحاول الهروب تجد مومياء، وتعيش آخر لحظات في حياتك ثم تجد أن هذا مقلب، فأصحاب القلوب القوية قادرون على التحمل أما أصحاب القلوب الضعيفة تخرج منهم ردود فعل هم أنفسهم لم يتوقعونها عندما يشاهدون أنفسهم".

وأضاف رامز جلال، "الجميع كان لا يتوقع رد فعل هيفاء وهبي، ولكن كان يجب على فريق عمل البرنامج الاعتذار، والحياة بدون اعتذار ستحمل معاني الندية، وستخلق جواً من التوتر والقلق بين الناس".

وأوضح رامز، "الكبار لا يترددون أبدا في تقديم عبارة الأسف (أنا آسف) إذا ما بدر منهم ما يستحقها، ولا فرق عندهم لمن تُقدم العبارة، لرجل أو امرأة، لأن الاعتذار من شيم الكبار، وخلق من أخلاق الأقوياء، وعلامة من علامات الثقة بالنفس التي لا يتصف بها إلا الكبار".