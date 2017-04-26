النيابة تعاين موقع إطلاق مجهولين النيران على أمين شرطة أمام مترو فيصل

كتب- صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف رئيس النيابة، إلى موقع استهداف مساعد شرطة يدعى "حجاج. س"، لمعاينة موقع الحادث، وتم انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص الأدلة الجنائية، وجمع فوارغ الطلقات من موقع الحادث لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها.

لقي شرطي تابع لإدارة النقل والمواصلات؛ مقتله صباح اليوم الأربعاء، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه؛ أثناء خروجه من منزله بمنطقة فيصل بالجيزة وذهابه إلى العمل.

وقال مصدر أمني موثوق بمديرية أمن الجيزة، في تصريحات لمصراوي، إن أمين الشرطة يُدعى، حجاج سيد، من محافظة المنيا، ويعمل بخدمة تأمين مترو الأنفاق التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالجيزة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن التحريات الأولية كشفت أن أمين الشرطة تلقى طلقتين في الصدر والرأس، أثناء استعداده التوجه إلى عمله، فيما تكليف فريق بحث وتكثيف الجهود لعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.