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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة عرابية بالغردقة‎

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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة عرابية بالغردقة‎ غدًا.. انقطاع الكهرباء عن منطقة عرابية بالغردقة‎

مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء عن منطقة عرابية بالغردقة‎

البحر الأحمر. أحمد عوض

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن تقسم عربية 1 و2 و3 و4، وفندق براديس بالغردقة، غدًا الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يذكر أن الغردقة تشهد صيانة دورية لعدة محولات بمناطق مختلفة، حيث تم فصل التيار الكهربائي، الإثنين الماضي، عن نقطة الشرطة بأكا، ومحطة الصرف الصحي جوار الهاي جيت، وبنك بلوم، وعمارات أكا، ونادي شدوان، وبلوكات الجامع القطري، للسبب ذاته.

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