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«زيدان» يستبعد «رونالدو وكروس» أمام ديبورتيفو

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«زيدان» يستبعد «رونالدو وكروس» أمام ديبورتيفو «زيدان» يستبعد «رونالدو وكروس» أمام ديبورتيفو

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ‍ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق التي ستخوض لقاء فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونا ضمن مباريات الجولة الـ34 في الدوري الإسباني "الليجا"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ9.30، بملعب ريازور.

وجاءت القائمة كما يلي:-  

- حراسة المرمى: نافاس - كاسيا - يانز.  

- خط الدفاع: كارفخال - فاران - ناتشو - مارسيلو - دانيلو - تيجيرو. 

- خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - إيسكو - خاميس -  أسينسيو - كوفاسيتش.  

- خط الهجوم: فاسكيز - بنزيما - موراتا - ماريانو.  

ويدخل ريال مدريد، بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، المباراة وفي جعبته 75 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، ولعب ريال مدريد هذا الموسم في الليجا 32 مباراة، فاز في 23 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 3، مسجلآ 84 هدفًا، واستقبلت شباكه 36 هدفًا.  

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