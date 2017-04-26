أرسنال للعودة إلى صراع الأبطال وتوتنهام يخشى مفاجآت كريستال بالاس

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يستضيف نادي أرسنال نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، باستاد الإمارات، بقيادة تحيكيمة للحكم مايك جونز، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتتجه الأنظار بين أرسنال وليستر سيتي بطل الموسم الماضي، حيث يسعى الأول الى الاستفادة من المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد بلوغ نهائي مسابقة الكأس الأحد للمرة العشرين في تاريخه وهو رقم قياسي، من أجل محاولة الدخول مجدداً في صراع التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتنفس المدرب الفرنسي أرسين فينجر الصعداء بعض الشيء بعد تأهل فريقه الى نهائي الكأس بفضل التشيلي اليكسيس سانشيس الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 100 من المباراة التي افتتح فيها سيتي التسجيل في الدقيقة 62 عبر الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، قبل أن يعادل الإسباني ناتشو مونريال في الدقيقة 71.

لكن التأهل إلى نهائي الكأس، لا يخفف الضغط عن فينجر لاسيما أن أرسنال الذي يخوض الأحد مواجهة صعبة للغاية في معقل جاره توتنهام هوتسبير قبل أن يستضيف غريمه مانشستر يونايتد بعدها بأسبوع، ليكون الجانرز مهدد بالغياب عن دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ موسم 1999-2000.

ويحتل أرسنال المركز السابع ( برصيد 57 نقطة جمعهم من 31 مباراة وفاز في 17 وتعادل في 6 وخسر 8 .. مسجلآ 63 هدفًا فيما استقبلت شباكه 40 هدفًا)، بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله مانشستر سيتي، لكن فريق فينجر لعب مباراة أقل من الأخير وثلاثا أقل من ليفربول الثالث الذي يتقدم على النادي اللندني بفارق 9 نقاط.

ويأمل أرسنال الاستفادة من تقهقر ليستر مجدداً وفشله في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة (بينها التعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا) بعد أن استهل مشواره مع مدربه الجديد كريج شكسبير بخمسة انتصارات متتالية، من أجل محاولة العودة بقوة الى صراع دوري الأبطال لاسيما أن قطبي مانشستر، يونايتد الخامس وسيتي الرابع، يتواجهان الخميس على ملعب الأخيرة في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين.

ويحتل ليستر سيتي، بقيادة مديره الفني كريج شكسبير، المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة جمعهم من 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 7 وخسر 15، مسجلآ 41 هدفًا فيما استقبلت شباكه 53 هدفًا.

من جهته يحمل توتنهام هوتسبير جراح خروجه من نصف نهائي الكأس الى ملعب جاره الأخر كريستال بالاس عندما يلتقيه اليوم في مباراة مؤجلة من نفس المرحلة، في مواجهة صعبة للغاية لاسيما أن المضيف أضاف الأحد ليفربول (2-1 خارج ملعبه) إلى ضحيتيه الكبرتين الأخريين آرسنال (3-0) وتشيلسي (2-1).

ويحتل توتنهام هوتسبير، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المركز الثاني، برصيد 71 نقطة جمعهم من 32 مباراة فاز في 21 وتعادل في 8 وخسر 3، مسجلآ 68 هدفًا فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

فيما يأتي كريستال بالاس، بقيادة مديره الفني سام ألارديس في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة جمعهم من 33 مباراة فاز في 11 وتعادل في 5 وخسر 17، مسجلآ 46 هدفًا فيما استقبلت شباكه 53 هدفًا.

كما يلعب اليوم أيضاً في مباراة مؤجلة من ذات المرحلة الـ28، ميدلزبره وسندرلاند في مواجهة القاع بين فريقين في ذيل الترتيب.

ويحتل ميدلزبره المركز الـ19 قبل الأخير، برصيد 24 نقطة جمعهم من 33 مباراة، من جانبه يأتي سندرلاند، في المركز الأخير "العشرين" برصيد 21 نقطة جمعهم من 32 مباراة.