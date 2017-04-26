صراع ألماني إنجليزي إسباني لضم نجم أولمبيك ليون

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كشفت صحيفة "ذا صن" عن دخول أرسنال من جديد في سباق ضم مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، ألكساندر لاكازيت، حيث يواجه منافسة شرسة من قبل ناديي بروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني لضم النجم الفرنسي.

أوضحت الصحيفة البريطانية، أن ليون على استعداد للتفريط في خدمات مهاجمه الفرنسي مقابل 50 مليون جنيه استرليني بعد وضع لاعب مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال كبديل مناسب له.

ويأمل أرسنال في التعاقد مع المهاجم الفرنسي في ظل التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة مارسيليا في الحصول على خدمات مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو إلى جانب إقتراب اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز من المغادرة بنهاية الموسم الحالي في ظل عدم موافقته حتى الأن على تجديد تعاقده مع المدفعجية.

بينما يرغب أتلتيكو مدريد في التعاقد مع لاكازيت كي يحل بديلًا لأنطوان جريزمان الذي يرغب مانشستر يونايتد بقوة في التعاقد معه، أما بروسيا دورتموند فيرغب في الحصول على خدماته لتعويض الرحيل المحتمل لأوباميانج نحو باريس سان جيرمان.