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إيسكو يعجل برحيل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد

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إيسكو يعجل برحيل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد إيسكو يعجل برحيل خاميس رودريجيز عن ريال مدريد

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اقتراب ريال مدريد من التجديد لإيسكو، يعجل برحيل اللاعب الكولومبي خاميس رودريجز عن قلعة سانتياجو بيرنابيو.

وفي ظل اقتراب الريال من تجديد عقد إيسكو لخمسة مواسم إضافية، إلى جانب العروض المميزة التي يقدمها اللاعب الشاب ماركو أسينسيو، أصبح من الصعب للغاية على اللاعب الكولومبي إيجاد مكان أساسي له في تشكيل الفريق الملكي.

وحاول زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التدوير بين الثلاثي في تشكيلة الريال هذا الموسم، إلا أنه من الصعب للغاية عليه القيام بنفس الأمر الموسم المقبل، وبات لزاما على أحد الثلاثي المغادرة، ومع إقتراب التجديد مع إيسكو بات رودريجز هو أقرب المغادرين لصفوف الريال.

وكان من المنطقي التجديد لإيسكو في ظل العروض المميزة التي يقدمها هذا الموسم مع ريال مدريد وأخرها تسجيله ثنائية في شباك سبورتيج خيخون في الجولة قبل الماضية من الدوري، ليبقي على حظوظ المرينجي قائمة في التتويج باللقب.

وعلى الجانب الأخر، أصبح بقاء أسينسيو في ريال مدريد أمر لا مفر منه بعد العروض المميزة التي قدمها هذا الموسم، حتى أصبح هناك قناعة بعدم جدوى التعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، بل والأكثر من ذلك أن أسينسيو يهدد موقع جاريث بيل في تشكيل ريال مدريد.

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التحرير

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