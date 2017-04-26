ريال مدريد لتضميد الجراح أمام لاكورونيا وبرشلونة في نزهة بالكامب نو

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تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 34 في الدوري الإسباني والتي ستشهد ظهور المتصدرين برشلونة وريال مدريد الساعيان لمواصلة الزحف نحو اللقب قبل 5 جولات من النهاية.

ويستقبل برشلونة المتصدر برصيد 75 نقطة نظيره أوساسونا الأخير برصيد 18 نقطة على ملعب كامب نو، حيث يدخل البرسا هذا اللقاء منتشيا بتحقيقه فوز ثمين على غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو أعاده من جديد إلى صدارة الترتيب.

وتعرّض أوساسونا للخسارة في 9 مباريات من آخر 10 مواجهات جمعته بالبرسا على ملعب الكامب نو، ولم تهتز شباك الفريق الكتالوني سوى بهدفين فقط في الوقت الذي سجل فيه لاعبو برشلونة 34 هدفا خلال تلك الفترة.

وفي حال خسارة أوساسونا مباراة اليوم ونجاح ليجانيس في تحقيق الفوز على لاس بالماس، يهبط أوساسونا رسميا إلى دوري الدرجة الثاية، ويأمل أوساسونا أن يستغل ضعف نتائج الفريق الكتالوني على ملعبه هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009.

ويعد أوساسونا رفقة ألافيس الفريقين الوحيدين هذا الموسم اللذان حققا انتصارات خارج ملعبهما أكثر من على ملعبهما، حيث حقق أوساسونا انتصارين خارج الديار وفوز وحيد على ملعبه.

وفي إطار نفس الجولة يرحل ريال مدريد الوصيف برصيد 75 نقطة لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا الـ16 برصيد 31 نقطة على ملعب الريازور، في مباراة مصيرية للريال شأنها شأن باقي المباريات ينبغي تحقيق الفوز بها للحفاظ على حظوظه كاملة بحصد لقب الليجا بعد التعثر الأخير في الكلاسيكو.

وفشل ديبورتيفو في تحقيق الفوز على ريال مدريد في أخر 5 مباريات على ملعب الريازو من خلال الخسارة في 4 مواجهات والتعادل في مباراة واحدة، بعدما حقق الريال فوزا وحيدا في 21 مباراة جمعت بينهما قبل تلك الخمس مواجهات، بل وسجل الريال في الـ5 مباريات السابقة نفس عدد الأهداف التي سجلها في الـ21 مباراة التي سبقتها على الريازور.

ونجح ريال مدريد في التسجيل في أخر 56 مباراة في جميع المسابقات، بل وسجل الفريق في أخر 26 مباراة خاضها خارج ملعبه في الدوري الإسباني وهو أفضل أرقام الفريق تاريخيا، ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الريال في شباك ديبورتيفو لاكورونيا مناصفة مع راؤول برصيد 11 هدفا.

ولم يتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز أي هدف لريال مدريد في أخر 4 مباريات في الدوري، وإذا فشل في التسجيل في مباراة اليوم فسيحقق حينها أسوأ أرقامه التهديفية على الإطلاق في الليجا منذ إنضمامه للريال في عام 2009.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

برشلونة - أوساسونا الساعة 19:30

ديبورتيفو ليجانيس- لاس بالماس الساعة 20:30

فالنسيا- ريال سوسيداد الساعة 20:30

ديبورتيفو لاكورونيا- ريال مدريد الساعة 21:30