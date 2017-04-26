مواجهة ناريه بين بايرن ودورتموند لحجز مقعد في نهائي كأس ألمانيا

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يحتضن ملعب أليانز أرينا، لقاء نصف نهائي كأس ألمانيا، حينما يستضيف نادي بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، بقيادة تحكيمية للحكم مانويل جرافي.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها منذ عام 1989 في 54 مباراة، حقق بايرن ميونخ الإنتصار في 26 مباراة، فيما حقق بوروسيا دورتموند الفوز في 16 لقاء، وفرض التعادل نفسه في 12 مباراة.

وتواجه الفريقان هذا الموسم في الدوري الألماني "البوندسليجا"، فاز بوروسيا دورتموند، بقيادة مديره الفني توماس توخيل ذهابًا، بهدف نظيف في ملعبه سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ11، في المقابل ثأر العملاق البافاري إيابًا برباعية مقابل هدف واحد، بملعبه أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ28.

ويحتل بايرن موينخ، بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة فاز في 21 وتعادل في 7 وخسر 2، مسجلآ 73 هدفًا فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

من جانبه يأتي بوروسيا دورتموند، في المركز الثالث برصيد 56 نقطة جمعهم من 30 مباراة فاز في 16 وتعادل في 8 وخسر 6، مسجلآ 65 هدفًا فيما استقبلت شباكه 35 هدفًا.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، أينتراخت فرانكفورت الذي حجز مقعده في نهائي كأس ألمانيا للمرة السابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، أمس الثلاثاء، ليحرم مونشنجلادباخ من بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 1995 حين توّج بلقبه الثالث والأخير (من أصل 5 مباريات نهائية).

ويلتقي أينتراخت فرانكفورت بقيادة مديره الفني نيكو كوفاتش، الفائز باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 (خسر نهائي 1964 و2006)، في المباراة النهائية المقررة في 27 مايو على الملعب الأولمبي في برلين، مع الفائز من المواجهة المرتقبة اليوم بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه بوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن العملاق البافري بايرن ميونخ اكثر الفرق الألمانية تتويجًا باللقب بـ18 بطولة أعوام "1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016".

في المقابل حصد بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا في ثلاث مناسبات أعوام "1965, 1989, 2012"، فيما حل وصيفًا في 5 مناسبات.