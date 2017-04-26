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باريس سان جيرمان وموناكو ينقلان صراعهما المحلي لكأس فرنسا

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باريس سان جيرمان وموناكو ينقلان صراعهما المحلي لكأس فرنسا باريس سان جيرمان وموناكو ينقلان صراعهما المحلي لكأس فرنسا

التحرير

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يستقبل باريس سان جيرمان نظيره موناكو على ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة 21:05، وذلك في نصف نهائي كأس فرنسا، حيث ينتظر نادي أنجيه الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية يوم 27 مايو المقبل على ملعب دو فرانس بعد فوزه أمس على جوينجامب بهدفين نظيفين.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين على لقب الدوري الفرنسي، بعدما احتل موناكو الصدارة برصيج 80 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن الفريق العاصمي، بين يملك فريق الإمارة الفرنسية مباراة أقل من سان جيرمان.

ويقدم موناكو مستويات مميزة للغاية هذا الموسم من خلال تصدر الدوري الفرنسي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي الكأس، وذلك بفضل كتيبة الشباب التي يمتلكها من بيرناردو سيلفا وكيليان مبابي توماس ليمار وراداميل فالكاو.

ويملك باريس سان جيرمان في جعبته 10 ألقاب في البطولة أعوام 1982 و1983 و1993 و1995 و1998 و2004 و2006 و2010 و2015 و2016، بينما يملك موناكو 5 ألقاب أعوام 1960 و1963 و1980 و1985 و1991.

وحقق باريس سان جيرمان اللقب الموسم الماضي بالتغلب على مارسيليا بنتيجة 4-2، بينما ودع موناكو نسخة العام الماضي من دور الـ16 بالخسارة من سوشو القابع حينها في دوري الدرجة الثانية بنتيجة 2-1.

وتواجه الفريقين هذا الموسم في 3 لقاءات سابقة حيث فاز موناكو في الدوري على ملعبه بنتيجة 3-1 وتعادلا في حديقة الأمراء بنتيجة 1-1 بينما فاز باريس سان جيرمان في كأس الرابطة بنتيجة 4-1.

وفي آخر مواجهتين جمعت بين الفريقين في كأس فرنسا ، فاز باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في عام 2015، وفاز في المباراة النهائية أيضًا عام 2010 بهدف نظيف بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

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التحرير

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