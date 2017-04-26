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ترامب يستقبل رئيس الوزراء الاسترالي في مايو المقبل

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ترامب يستقبل رئيس الوزراء الاسترالي في مايو المقبل ترامب يستقبل رئيس الوزراء الاسترالي في مايو المقبل

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تورنبول في سيدني في

(أ ف ب):

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تورنبول 4 مايو المقبل، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، في لقاء هو الأول بينهما بعد محادثة هاتفية حادة في أواخر يناير.

وكان تورنبول قد أُحرج وقتذاك حين أنهى ترامب مكالمة هاتفية معه بشكل مفاجىء.

وسيعقد الاجتماع بينهما على متن حاملة الطائرات يو اس اس انتريبيد منزوعة السلاح التي باتت الآن متحفا في نيويورك، وفق ما اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر.

وفي فبراير الماضي، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب أنهى بصورة حادة مكالمة هاتفية أجراها مع تورنبول، منتقدًا اتفاقا أبرمته السلطات الأسترالية مع إدارة سلفه باراك اوباما لاستقبال لاجئين في الولايات المتحدة.

وتعتبر أستراليا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وهي من مجموعة الدول التي تعرف بـ"العيون الخمس" والتي تتقاسم معها واشنطن بانتظام معلومات استخباراتية حساسة.

لكن تورنبول قال وقتذاك "أريد التاكيد على أن ما قيل بأن الرئيس أغلق سماعة الهاتف في وجهي غير صحيحة. الاتصال انتهى بشكل لائق."

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