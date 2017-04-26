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محافظ دمياط: طفرة في العمران برأس البر.. و"الباتش باجي" ممنوع

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محافظ دمياط: طفرة في العمران برأس البر.. و"الباتش باجي" ممنوع محافظ دمياط: طفرة في العمران برأس البر.. و"الباتش باجي" ممنوع

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الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن هناك طفرة في مشروع الامتداد العمراني بمدينة رأس البر عقب الانتهاء من استخراج 1215 رخصة بناء، موضحًا أن المجلس التنفيذي للمحافظة منح ملاك الأراضي مهلة تقدر بنحو 6 أشهر لاستخراج تراخيص البناء المتبقية بسبب منازعات قضائية.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر فتح محاور مرورية جديدة بالمدينة لتخفيف الزحام وقت الذروة والأعياد و كذلك فتح منافذ لمرور السيارات تزامنًا مع الاستعدادات التي تشهدها رأس البر لاستقبال موسم الصيف.

وكلف محافظ دمياط السكرتير العام للمحافظة بالإشراف على نقل مقلب القمامة الموجود بأطراف المدينة إلى مصنع القمامة بمنطقة أبو جريدة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك كما كلفه بمتابعة هدم مأذنتي مسجد الرحمة نظرا لخطورتهما الداهمة في موعد أقصاه 20 مايو المقبل، مشددًا على تنفيذ قرار منع الموتوسيكلات و"البيتش باجي" والخيول والجمال من دخول المدينة.

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