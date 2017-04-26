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بالصور.. إزالة 15 حالة تعدِ علي الأرض الزراعية بسوهاج

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ازالة تعديات الأراضي الزراعية (1)ازالة تعديات الأراضي الزراعية (1)

ازالة تعديات الأراضي الزراعية (2)ازالة تعديات الأراضي الزراعية (2)

ازالة تعديات الأراضي الزراعية (3)ازالة تعديات الأراضي الزراعية (3)

ازالة تعديات الأراضي الزراعية (4)ازالة تعديات الأراضي الزراعية (4)

سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم ، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحملات المكبرة التى تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

جاء ذلك فى اطار خطة المحافظة فى التصدى لتلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالتعاون مع مركز شرطة جرجا قد قامت بعمل حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بنطاق مركز جرجا حيث تمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعدى على الأراضى بمساحة 15 قيراطًا .
وشدد عبدالمنعم على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة تكثيف الحملات ورصد التعديات وازالتها فورا .

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