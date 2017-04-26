بالصور.. محافظ أسوان يتفقد موسم حصاد القمح بمشروع شباب الخريجين

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عمليات وآليات حصاد محصول القمح بمشروع شباب الخريجين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

ويضم المشروع 5 قري تشمل 2813 أسرة من شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمزراعيين يزرعون حوالي 15 ألف فدان بمختلف المحاصيل منها 8 آلاف من القمح والذى يصل متوسط إنتاجها إلى 18 ألف طن قمح سنوياً، بالإضافة إلى مساحة 50 ألف فدان للمستثمرين يجرى زراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القمح .

و بدأ مجدى حجازى جولته داخل قرى المشروع بتفقد ومتابعة مختلف أساليب وآليات حصاد القمح بقرية الأمال بجانب التعرف على مساحة الأراضي المنزعة بالمحصول فيها والتي تصل 1125 فدان بمتوسط إنتاج يصل إلى 17 أردب لكل واحد منها، علاوة على التعرف على جودة حبوب القمح وطرق إستغلالها وتصنيعها لتوفيز الخبز وباقى المنتجات الغذائية .

واختتم محافظ أسوان جولته بلقاء أهالي القرية من شباب الخريجيين وصغار المزارعين للاستماع لمطالبهم التي تركزت حول ضرورة الاهتمام بتحسين ورفع مستوى كافة الخدمات بقرى وادي النقره بجميع المجالات الخدمية وفي مقدمتها الطرق ومياه الشرب والبريد والإسعاف بجانب التربية والتعليم والكهرباء .