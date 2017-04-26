السيسي للعاملين بمشروع الأنفاق: «جايلكم عشان ترفعوا روحي المعنوية»

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وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للعاملين بمشروع أنفاق قناة السويس الجديدة، قائلًا: "المشروع حكاية كبيرة أوي، كان المفروض نجيب شركات أجنبية تعمله لأن الشغل جديد علينا، بس إحنا نقدر نعمل والمصريين جاهزين والشركات قادرة".

أضاف السيسي، خلال تفقدة مشروع الأنفاق، اليوم الأربعاء :"30 يونيو هيتم الانتهاء من 4 أنفاق، وانا باجي هنا عشان ترفعوا روحوا المعنوية.. عدينا 2 كيلو جوه النفق، عندنا 4 شركات بيمشّوا الموضوع من البداية للنهاية بخبراتهم، اشترينا المكن من برة لأن مش هنقدر نعمل كل حاجه لوحدنا بس المصريين اللي هتعمل المشروع ده وهيبقى باسمهم".