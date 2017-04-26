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اليوم.. البرلمان يستعد لإقرار علاوة الـ 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية

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اليوم.. البرلمان يستعد لإقرار علاوة الـ 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية اليوم.. البرلمان يستعد لإقرار علاوة الـ 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية

التحرير

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قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت اليوم من حسم النقاط الخلافية بمشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وسيتم عرضه على البرلمان بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء. 

وأضاف شعبان، فى تصريح لـ"التحرير" أن أعضاء اللجنة حرصوا على إنهاء أى خلافات على القانون بخصوص المادة الخامسة من القانون قبل ذكرى عيد العمال المقبل، حتى يتمكن موظفو الدولة أو القطاع الخاص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من صرف علاوة 10%، والتى تُضاف للراتب الأساسى بأثر رجعى، لافتًا إلى أن هذه العلاوة تُعد انتزاعًا من لجنة القوى العاملة وإجبارًا للحكومة على زيادة رواتب العاملين بعد تجميدها فترة كبيرة. 

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة قامت بتعديل بسيط على المادة الخلافية لحماية العاملين من أى ضرر يقع عليهم من تطبيق القانون فى راتبهم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم إقرار علاوة بهذا الشكل، على أن تضاف على الأساسى بداية من 1 يوليو الماضى.  

وأشار إلى أن العلاوات الخاصة فى السابق كانت لا تضاف على الأساسى إلا بعد 5 سنوات، ولكن هذه العلاوة تختلف عن غيرها، وسيتم صرفها بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيها، حتى لا يضار أصحاب الدخول الضعيفة.  

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التحرير

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