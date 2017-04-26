بث مباشر.. السيسي يتفقد منطقة الأنفاق أسفل قناة السويس بالإسماعيلية

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حرصًا من موقع "التحرير"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعه الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا، للرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد منطقة الأنفاق أسفل قناة السويس.

واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية بمدن القناة، بتفقد مشروع أنفاق السويس.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الدوري الثالث للشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، 4 جلسات هامة، حيث تبدأ الجلسة الأولى فى العاشرة صباحا، وستخصص للحديث عن آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس.



