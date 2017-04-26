أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اليوم.. البرلمان يناقش قانونين و9 طلبات للنواب بشأن سياسات الحكومة

Google+ Print
اليوم.. البرلمان يناقش قانونين و9 طلبات للنواب بشأن سياسات الحكومة اليوم.. البرلمان يناقش قانونين و9 طلبات للنواب بشأن سياسات الحكومة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأربعاء، لمناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمه من النواب، إضافة إلى مناقشة قانون الرياضة، الذي انتهت منه لجنتا الشباب والرياضة والشئون التشريعية، إضافة إلى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. 

ويناقش المجلس خلال تلك الجلسة، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول سياسة بشأن الانتهاء من المخطط الاستراتيجى والأحوزة العمرانية وخاصة بمحافظة الوادى الجديد، وسياسة الحكومة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسياسة الحكومة بشأن حماية البحيرات من التعدي عليها، وأثر ذلك على النهوض بالثروة السمكية من خلال هذه البحيرات، وسياسة الحكومة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، خاصة في مركز المنشأة محافظة سوهاج، وسياسة الحكومة بشأن ضعف وصول مياه الشرب للمواطنين فضلاً عن عدم صلاحيتها خاصة بمحافظة البحيرة وتحديدًا مركز كفر الدوار. 

وشملت طلبات المناقشة العامة أيضًا طلب حول سياسة الحكومة بشأن "النهوض بمحصول القطن، ومواجهة أمراض الصيف وخاصة المُعدية نتيجة لعدم تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية فى جميع المحافظات، وإعادة تشغيل بعض الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها إلى الدولة وخاصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وتطوير أسطول الصيد المصرى بعد أن أدى تهالكه إلى انخفاض كمية الأسماك وزيادة أسعارها فى الأسواق". 

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة تقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضه حول مشروع قانون الرياضة، والتقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير اللجنـة المشتركـة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئـون الاقتصـادية عـن قـــرار الرئيس رقم 69 لسنة 2017، بالموافقة على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل بين حكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 أغسطس 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​