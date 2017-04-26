اليوم| قرعة دوري الأبطال وبطولة الكونفدرالية

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تقام اليوم الأربعاء، في الثانية ظهرًا، قرعة دور الستة عشر، المجموعات، لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأجرى مسؤولو الكاف، تعديلًا على نظام البطولتين، وتقرر إقامة دوري المجموعات من دور الـ16 وليس دور الثمانية، على غرار نظام بطولة دوري أبطال أوروبا، وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال إلى 4 مستويات، بناءً على نتائج هذه الفرق بآخر 5 سنوات في البطولات الإفريقية.

ووضعت أندية الأهلي، والزمالك، والنجم الساحلي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي (حامل اللقب) على رؤوس المجموعات الأربع، بعدما تأهل الأهلي والزمالك لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز بيدفيست الجنوب افريقي ورينجرز النيجيري على الترتيب.

ويتواجد فريق سموحة ممثلًا وحيدًا للكرة المصرية في مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، بعد تجاوز بيدفيست الجنوب افريقيا، وودع المصري منافسات البطولة.