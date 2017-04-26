ضبط مدير مكتب بريد بالفيوم اختلس أموال العملاء

الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، من ضبط رئيس مكتب بريد العامرية التابعة لمركز الفيوم لاستيلائه على أموال أحد المودعين.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من سعدية ربيع أمين " 42 سنة ربة منزل " مقيمة بقرية العامرية، بقيام موظفي مكتب بريد العامرية بالتلاعب في دفتر التوفير الخاص بها، وتزوير توقيعها والاستيلاء على مبلغ 73 الف جنيها هو كل ما تملكه.

وأكدت تحريات المقدم أحمد الصاوي رئيس مباحث الأموال العامة بالمحافظة أن وراء عملية الاستيلاء على وديعة المجنى عليها هو "م. أ" 49 سنة " ويعمل رئيس مكتب بريد قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، حيث استغل عدم ترددها على المكتب فترة طويلة، وقام بتزوير توقيعها واختلاس المبلغ لنفسه، وبرر ذلك بمروره بضائقة مالية.

تم القبض على المتهم والذى أعترف باختلاسه وديعة السيدة وأخطرت نيابة مركز الفيوم, والتي قررت تشكيل لجنة من مسئولي البريد ومباحث الأموال العامة لمراجعة حسابات العملاء، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3042 لسنة 2016 إداري مركز شرطة الفيوم .