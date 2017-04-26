أكثر من نصف مليون سؤال استقبلهم تطبيق "اسال الرئيس"

تطبيق اسأل الرئيس
كتب - محمد سامي:
يجيب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لأول مرة عن أسئلة الشباب، والتي وصلت أمانة المؤتمر خلال ٣ أيام بعد إطلاق تطبيق " اسأل الرئيس" علي الموقع الرسمي للمؤتمر .
ويجيب الرئيس عن أسئلة الشباب في جلسة خاصة تذاع علي الهواء مباشرة في الخامسة مساء اليوم حتي السابعة.
وقالت مصادر لمصراوي أن تطبيق " اسأل الرئيس" تلقى ما يزيد عن نصف مليون سؤال واستسفار تم تنقيتهم، نظرا لتشابه بعضها وسيتم طرح أبرزها على الرئيس.
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