الأرصاد.. ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة والعظمى ستسجل 42 على المحافظات التالية يومي الذروة

شيماء مصطفى

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبد العال”، أن محافظات جمهورية مصر العربية، سوف تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم غدا الخميس الموافق 27 أبريل إلى 38 درجة مئوية.

وأضاف “عبد العال” من خلال تصريحات صحفية، أن الموجة الحارة ستبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت القادمين 28 و29 أبريل، لتسجل درجة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي زيادة درجات الحرارة في هذا الوقت من كل العام

كما أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الموجات الحارة تعد إحدى سمات فصل الربيع، الذي تشهد فيه مصر مثل هذه الموجات الحارة، وكذلك رياح الخماسين، مناشدا المواطنين بضرورة الابتعاد عن الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، تجنبا لحدوث ضربات شمسية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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