عمرو أديب عن «الشباب»: «تنابلة السلطان ومأنتخين ومش عايزين يشتغلوا»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشباب ينبغي أن يكون أكثر إيجابية وفعالية وجرأة، مستكملًا: «عايزين شباب يكون مكافح كده، يقول أنا مش هستنى الشغل ويعمل حاجة هو».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مخاطبًا الشباب: «ما لي أراكم تنابلة السلطان ومأنتخين وقاعدين كده؟ عمرك ما هتبقى حاجة كده».

تابع: «أقل واحد من الناجحين اللي أنت شايفهم دول بيشتغل عدد ساعات غير طبيعي ومتقدرش تشتغل نصه، ماتدورش على الحكومة، الحكومة مش هتدور عليك، مش هتعملك حاجة، وعمرك ما تدخل الحكومة وتبقى حاجة».

استكمل أديب: «70% من الوزراء اللي أنت شايفهم دول من خارج الحكومة، حتى رئيس الوزراء، أنت عايز إيه؟ أنت مش عايز حاجة، مش عايز تشتغل، اللي عايز يشتغل والله هيبقى عظيم، وهيبقى أفضل من كل اللي حواليه».