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فيديو.. وزير الكهرباء: «مش هستريح غير لما الكهرباء تصل بجودة لكل شخص»

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فيديو.. وزير الكهرباء: «مش هستريح غير لما الكهرباء تصل بجودة لكل شخص» فيديو.. وزير الكهرباء: «مش هستريح غير لما الكهرباء تصل بجودة لكل شخص»

التحرير

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وصف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الشباب المصري بـ«المتفتح»، مؤكدًا أن الشباب لهم آراء وأفكار يمكن استغلالها في بناء مشروعات كبيرة وناجحة.

وأضاف شاكر، في لقاء مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي: «وضعنا خطة في الوزارة وأضفنا 6882 ميجا من يناير إلى ديسمبر عام 2015، وهذا رقم هائل ويمثل نحو 25% من حمل الطاقة التي كانت متواجدة في ذلك الوقت».

وتابع وزير الكهرباء: «القوات المسلحة ووزارة البترول ساعدونا بشكل كبير، والرئيس عبد الفتاح ، كان يتابع متابعة دقيقة جدا، وتم تسخير كل إمكانيات الدولة لحل أزمة الكهرباء»، مستطردًا: «مش هستريح غير لما التيار الكهربائي يصل بجودة لكل شخص ولا تنقطع ثانية عنه».

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التحرير

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