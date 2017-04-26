فيديو.. ميدو عن ضم «غالي ومتعب وشيكابالا» لدجلة: إضافة لأي نادٍ

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عبر أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن رضاه على ما قدمه مع الفريق هذا الموسم.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «تسلمت مهمة الفريق وهو في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، وبالفعل ظهرت ثمار علمنا الآن، ونعمل على تحسين المستوى، وتطوير الأخطاء، واكتساب اللاعبين الشباب المزيد من الخبرات».

وعن ضم ثنائي الأهلي عماد متعب وحسام غالي، إلى جانب شيكابالا لاعب الزمالك، أجاب ميدو: «حسام غالي ومتعب وشيكابالا، الثلاثي لديهم عقود مع أنديتهم يجب احترامها، ومن خلال معلوماتي فإن إدارات تلك الفرق لن تفرط في لاعبيها، ولكن لا يوجد لدي مانع في ضمهما لوادي دجلة، هم إضافة لأي مدير فني».

وأكمل :«لدينا 6 صفقات تم تحديدهم وسنضم 80% من أهدافنا قبل نهاية الموسم الجاري».

وعن منتخب المحليين، قال ميدو مازحًا: «هو منتخب رائع للغاية يضم الكثير من العناصر الرائعة، بل يمكن القول أنه أفضل من المنتخب الأول».