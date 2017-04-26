تموين المنيا: استلمنا 559 طن قمح من المزارعين

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استلمت مديرية تموين المنيا 559 طنا من القمح من المزارعين، منذ بداية موسم استلام المحصول وحتى الآن.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إن موسم توريد القمح هذا العام، هو الأعلى من الأعوام السابقة حتى الآن، لوجود عدة عوامل وهي فتح الشون الترابية كنقاط تجميع قبل بداية الموسم، لاستلام القمح وتوريده إلى الصوامع المعتمدة وعددها 19.

وأضاف يوسف، أن من العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة معدل توريد القمح ها العام، هو قرار اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا رقم 468 لعام 2017 بعدم خروج القمح من المحافظة، موضحا أن القرار ينص على مصادرة نسبة 10% من الأقماح التي يتم ضبطها لصالح صندوق خدمات المحافظة، مما يودي إلى عدم خروج القمح خارج المحافظة.