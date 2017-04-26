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محافظ الأقصر يهنىء الشاعر حسن عامر بمركزه الثالث في "أمير الشعراء"

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محافظ الأقصر يهنىء الشاعر حسن عامر بمركزه الثالث في "أمير الشعراء" محافظ الأقصر يهنىء الشاعر حسن عامر بمركزه الثالث في "أمير الشعراء"

مصراوي Masrawy

الشاعر حسن عامر

الأقصر - أ.ش.أ:
هنأ محمد بدر، محافظ الأقصر، الشاعر حسن عامر ابن قرية الحميدات في مدينة أسنا بالأقصر، بحصوله على المركز الثالث في مسابقة أمير الشعراء، التي أقيمت بأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأجرى بدر مكالمة هاتفية هنأ خلالها الشاعر حسن عامر، مؤكدًا أنه جمّع الناس على حبه، ونجح في خلق روح من المحبة والمودة بين أبناء بلدته.

وأعلن أنه سيتم تنظيم احتفالية كبري للشاعر فور عودته إلى مسقط رأسه، مؤكدًا أنه ظل وسيظل أميرًا للشعراء وسط محبيه وداعميه رغم عدم حصوله على المركز الأول.

وكان محافظ الأقصر أعلن عن تقديم الدعم للشاعر حسن عامر في رحلته للحصول على اللقب، كما وجه مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم الدعم وتسهيل إقامة الفعاليات الداعمة له، مؤكدًا أن الأقصر تعج بالمواهب والنماذج المتميزة في كل المجالات، والتي تستحق التكريم.

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