زيارة بابا الفاتيكان تقهر الإرهاب.. مكاسب كبيرة تنتظر مصر

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زيارة تاريخية مرتقبة لبابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، إلى مصر يومي 28 و29 من أبريل الجاري، استبقها برسائل تعبر عن سعادته بهذه الرحلة المرتقبة، قائلًا: "يشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة".

وأضاف البابا فرانسيس، في رسالة بالفيديو وجهها إلى الشعب المصري، بثتها الكنيسة الكاثوليكية، الثلاثاء: "يا شعب مصر الحبيب، السلام عليكم.. بقلب فرح سأزور بعد أيام قلائل وطنكم العزيز مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة، حيث عاش الآباء البطاركة والأنبياء، وحيث أسمع الله صوته لموسى".

وتابع: "إني لسعيد حقًا أن آتي كصديق ومرسل سلام وحاج على الأرض التي قدمت منذ أكثر من ألفي عام ملجأ وضيافة للعائلة المقدسة التي هربت من تهديدات الملك هيرودس، ويشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة".

وأردف بابا الفاتيكان، قائلًَا: "أحييكم بمودة وأشكركم على دعوتكم لي لزيارة مصر التي تسمونها أم الدنيا، أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، على دعوتهم لي".

وخاطب البابا فرانسيس، المصريين قائلًا: "أشكر كل واحد من الذين سيفتحون قلوبهم لاستقبالي، وأشكر كل من عملوا ويعملون من أجل تحقيق هذه الزيارة".

وقال: "أتمنى أن تكون هذه الزيارة بمثابة تشجيع لمسيحيي الشرق الأوسط، ورسالة صداقة وتقدير لجميع سكان مصر والمنطقة، ورسالة أخوة ومصالحة بين جميع أبناء النبي إبراهيم والعالم الإسلامي بصفة خاصة الذي تحتل فيه مصر مكانة رفيعة".

وأعرب البابا فرانسيس عن أمله في أن تشكل زيارته لمصر، إسهامًا مفيدًا في حوار الأديان مع العالم الإسلامي، وفي الحوار المسكوني مع الكنيسة الأرثوذكسية العريقة والحبيبة، قائلًا: "إن عالمنا الممزق من العنف الأعمى الذي ضرب قلب وطنكم العزيز يحتاج للسلام والمحبة والرحمة يحتاج لصانع السلام، لأشخاص أحرار ومحررين، لأشخاص شجعان يعرفون كيف يتعلمون من الماضي ليبنوا المستقبل دون أحكام مسبقة.. إنه يحتاج لمد جسور للسلام والحوار والأخوة والعدل والإنسانية".

وقال: "أيها المصريون الأعزاء -شبابًا وشيوخًا، نساء ورجالاً، مسلمين ومسيحيين، أغنياء وفقراء- أعانقكم جميعًا بمودة، وأطلب من الله أن يبارككم ويصون بلدكم من أي شر.. صلوا لأجلي.. شكرًا وتحيا مصر".

وتعبيرًا عن حفاوة الكلمة التي خصها بابا الفاتيكان لمصر قبل الزيارة، كانت هناك ردود أفعال من عدد من الشخصيات المصرية على هذه الكلمة، حيث قال النائب الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية والمنسق العام لائتلاف دعم مصر بالمحافظة، إن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، المرتقبة لمصر، رسالة قوية لكل دول العالم، وهى رسالة سلام وطمأنينة، وتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، كما أنها رسالة توبيخ للمشككين والمغرضين الذين يريدون النيل من مصر.

وأضاف سليم: "نرحب بزيارة بابا الفاتيكان، المقرر لها يومى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل الجارى"، مؤكدا أن هذه الزيارة مهمة للغاية، لإيصال رسالة واضحة للعالم بأن مصر تنعم بالأمن والأمان، وقادرة على حماية ضيوفها، ومشيرًا إلى أن معظم دول العالم ستتابع الزيارة التى تأتى ضمن ظروف صعبة تتعرض لها الدولة، ويجب التسويق للزيارة واستغلالها من جانب وزارتي السياحة والطيران، لإيصال رسائل إيجابية عن مصر.

بدورها، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن زيارة البابا فرانسيس للقاهرة تاريخية، إذ أن الأوضاع التى سبقت هذه الزيارة تؤكد تاريخيتها، خاصة وأن هذه الظروف كانت غير ملائمة وجعلت الكثير يظن أنها سوف تلغى فى أقرب وقت ممكن، إلا أن "بابا الفاتيكان جعل كيدهم فى نحورهم وخيب ظنونهم وأكد على زيارة لمصر المقرر لها بعد غد".

وتابعت سوزى، أن بابا الفاتيكان أرسل رسالة للعالم أجمع أكد من خلالها أن مصر بلد سلام، وأن الزيارة لها العديد من المدلولات الدينية والسياسية والاقتصادية.

وأضافت سوزى، أن المدلول الاقتصادى يأتى من خلال الدعوة التى يطلقها بابا الفاتيكان لمسيحى العالم بزيارة المناطق المقدسة في مصر، إضافة إلى التمتع بكافة أنواع ونشاطات السياحة التى تنفرد بها مصر عن نظيراتها.

وفي السياق ذاته، وجه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك بمصر، الشكر لكافة المسؤولين عن تنظيم زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، على المجهود الذي يبذلونه لتخرج الزيارة بالشكل اللائق.

وأضاف إسحق، في تصريحات له أمس: "أشكر كل المسؤولين في الدولة بدءًا من رئاسة الجمهورية وكل المسؤولين عن الزيارة واللجنة المنظمة على كل الاستعداد الطيب وكل الحيوية وكل السخاء المبذول لجعل من هذه الزيارة ممكنة وجميلة".

وتابع قائلًا: "هذه المناسبات مهمة جدًا، وهي بركة كبيرة للكنائس في مصر والكنيسة الكاثوليكية بصفة خاصة، إذ أن بابا الفاتيكان هو الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم".

ودعا الأنبا إسحق، من سيشاركون في القداس الذي سيرأسه بابا الفاتيكان، السبت المقبل، بالالتزام بالتعليمات، وقال: "أرجو أن نلتزم بالتعليمات ونشارك بكل فرح في القداس، وأدعو أتباع الكنيسة الكاثوليكية بمصر خاصة إيبارشيات الصعيد للمشاركة بدون قلق أو خوف في كل التحضيرات، وإذا حدث أي تغيير أو تعديل في المواعيد أو العدد علينا أن نتقبله لأنه أمر خارج عن أيدينا"، مشيرًا إلى أن تذاكر حضور القداس متاحة في كل الكنائس.

وقال بطريرك الكاثوليك بمصر: "نشكر الدولة على إعطاء إجازة للمدارس، السبت، لتعطي الفرصة للطلبة في المشاركة القداس وندعو الله أن يوفقهم في الامتحانات".

وأضاف: "أشجع وأبارك كل الخطوات والمجهود من كل المسؤولين واللجنة المنظمة، وإن شاء الله تكون مناسبة جميلة على مصر ونذكر زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في عام 2000، ونتمنى أن تكون الزيارة مشرفة ومباركة لنا ولمصر كلها وتكون سبب وحدة لشعب مصر كله".