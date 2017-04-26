بالفيديو || شقيقة إيمان : قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

قالت شيماء عبد العاطى، شقيقة "إيمان" الشهيرة بأسمن امرأة في العالم، إن الفريق المعالج أخبرها، أمس، بأنه سيتم إخراج شقيقتها من المستشفى خلال أيام، وأن المستشفى الهندي هددت بطردها إذا تحدثوا إلى وسائل الإعلام.

وأضافت شيماء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "كنت واثقة أن الفريق بيحاول يحل مشكلة إيمان، لكنها دخلت عملية وعملت علاج طبيعي كل ده كان كورس مكثف، لكن جالها جلطة وكهرباء في المخ بسبب علاجها في الهند".

وتابعت: "حالة شيماء بتسوء، والقنصل المصري في الهند أخبرنى أن إدارة المستشفى تبرعت بـ10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، ومش هنخسر علاقات دبلوماسية علشان أختك".

واستكملت: "ايمان ما اتوزنتش لحد النهاردة من ساعة ما راحت الهند بالعكس اتنفخت جدا، أنا ما شُفتش أي رقم على الميزان، والرقم اللي اتقال كان بشكل تقريبي، أختي عمرها ما اتوزنت لأن مفيش ميزان يستحملها".