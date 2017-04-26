فيديو.. العجاتي: الأزهر غير قادر على مواجهة التطرف وبحاجة للتطوير

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قال الباحث محمد العجاتي، مدير منتدي البدائل العربي للدراسات، إن الأزهر بحاجة للتطوير وطفرة في مؤسساته، ولكن يجب أن يكون التطوير من داخله وليس بتدخل سلطوي من الدولة.

وأضاف العجاتي، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر فضائية «التليفزيون العربي»، أن تحديد مدد شيخ الأزهر، وفصل الكليات العلمية عن الشرعية، لن تؤثر على تنوير الأزهر أو تغيير مناهجه، منوهًا أننا بحاجة إلى تغيير الفكر والاستراتيجية.

وأكد أن الدولة تريد من الأزهر أن يلعب دورًا معينًا في مواجهة التطرف، ولكن الأزهر غير قادر الآن على لعب هذا الدور، موضحًا: «الأزهر مؤسسة زي كل مؤسسات الدولة، فيها الكثير من المشاكل، وحلها لن يكون بين يوم وليلة».