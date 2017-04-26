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قبل زياراته لمصر.. عمرو أديب: بابا الفاتيكان «مستهدف».. أمنوه «كويس»

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قبل زياراته لمصر.. عمرو أديب: بابا الفاتيكان «مستهدف».. أمنوه «كويس» قبل زياراته لمصر.. عمرو أديب: بابا الفاتيكان «مستهدف».. أمنوه «كويس»

التحرير

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طالب الإعلامي عمرو أديب، الأجهزة الأمنية في بضرورة تشديد الإجراءات والتأمين على الكنائس، ترقبًا لزيارة البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان لمصر، مشددًا: «أمنوه كويس.. البابا مستهدف».

وقال أديب، خلال تقديم برنامجه «كل يوم» على فضائية «ON E»، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر محط أنظار العالم أجمع، لافتًا إلى أن البابا مصدر متابعة من قبل مئات الملايين حول العالم، وأنه لا يقارن بلاعبي كرة القدم أو المشاهير.

وتابع: «بابا الفاتيكان رجل عظيم وشجاع وقيادة حقيقية»، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر تأتي بالرغم من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الكنائس في الفترة الأخيرة، معلقًا «الرجل أصر على زيارة القاهرة، وهو ما يزيد احترام المصريين له».

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