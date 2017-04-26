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عمر موسى: تحرير سيناء من الإرهاب والتطرف يكمل تحريرها من الاحتلال

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عمر موسى: تحرير سيناء من الإرهاب والتطرف يكمل تحريرها من الاحتلال عمر موسى: تحرير سيناء من الإرهاب والتطرف يكمل تحريرها من الاحتلال

التحرير

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نشر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تدوينة بمناسبة احتفالات الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن "تحرير سيناء كان عملًا بطوليًا عظيمًا، وبناء المستقبل في ظل الدستور والقانون والتقدم والحرية والأمن والاستقرار هو نداؤنا في يوم هذا العيد".

ودعى موسى، خلال تدوينته، عناصر الشعب للوحدة والتكاتف لمجابهة الإرهاب، قائلا: "احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء من الاحتلال يكمله تحريرها من الإرهاب والتطرف".

واختتم: "نحن صف واحد ضد الإرهاب مع الجيش والشرطة وأبناء الشعب المصري في سيناء، نترحم على شهدائهم ونقف جميعاً صامدين".

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التحرير

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