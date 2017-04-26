أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

Google+ Print
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي :1,266.83 دولار أمريكي .

الوحدة

 بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 726
عيار 22 665
عيار 21 635
عيار 18 544
عيار 14 423
عيار 12 363
الاونصة 22,570
الجنيه الذهب 5,080
الكيلو 725,714

 

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر