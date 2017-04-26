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«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

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«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها «محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها

التحرير

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قال إمام الصديق الأمين العام لنقابة محامين جنوب القليوبية أن هناك إقبالا من المحامين للتبرع لصندوق التكافل الذي قرر مجلس النقابة برئاسة النقيب مجدي حافظ إنشاءه منذ أيام على مستوى ٤ جزئيات وهي شبرا الخيمة وقليوب والخانكة والقناطر الخيرية نظرا لانخفاض قيمة المعاشات وغلاء المعيشة.
وقال الصديق في تصريحات لـ"التحرير" أمس الثلاثاء إن إجمالي المبالغ التي تم جمعها إلى الآن بلغت مائة ألف جنيه (20 ألفا من  أموال النقابة والباقي تبرعات من المحامين)، ونسعى جاهدين لخلق موارد أخرى ومنها تحديد نسبة من تصديق العقود التي تخص النقابة الفرعية لصالح الصندوق مباشرة ونأمل أن يصل الرصيد بالصندوق إلى مليون جنيه خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشار الصديق إلى أن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق هو الإنفاق منه بشكل مبدئي على الحالات الأكثر احتياجا "زواج وتجهيز  اليتيمات والأرامل والحالات المرضية والمناسبات والاعياد والمدارس والوفاة، وذلك حرصا من النقابة الفرعية على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الاجتماعية والإنسانية للمحامين وأسرهم.
وأوضح الصديق أن أحمد السمين عضو المجلس سيتولى الإشراف على الصندوق وسيتم اختيار ممثلين عن  كل الجزئيات لتحديد حالات الصرف وعرض المشاكل والاحتياجات اللازمة عن كل جزئية لتلبية الاحتياجات دون معاناة.

 

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التحرير

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