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الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

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الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية»

التحرير

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تحدث الدكتور مفضل، الطبيب الهندي المعالج لإيمان عبد العاطي، الشهيرة بـ"أسمن امرأة في العالم"، لأول مرة في وسائل الإعلام، وذلك عبر برنامج "90دقيقة"، المذاع على قناة "المحور".

وقال الطبيب الهندي: "ساعدت إيمان في السفر وعلمت بعدم وجود جواز سفر لها، وأتيت لمصر خصيصا للكشف عليها بنفسي، وأرسلت فريق طبي للكشف عن طريقة خروجها من إلى الهند".

وتابع مفضل: "أوجه الدعوة لأي فريق طبي للمساعدة في استكمال علاج إيمان، ومعرفة التعقيدات الطبية لحالتها"، مؤكدًا أن كل الشعب الهندي يصلي من أجل إيمان، ومؤسف أن "يقال عنا (حرامية) بعد كل هذا".

واستكمل الطبيب الهندي: "لم يطلب أحد من إيمان مغادرة المستشفى، وهناك تواصل مستمر مع السفير والقنصل المصري، بشأن حالتها، ولم أهددها بالطرد من المستشفى، وما أثارته شقيقتها غير حقيقي".

وأكد الطبيب، أن وزن إيمان وصل إلى 171 كيلو جرام، بعد أن كان 500 كيلو جرام، مؤكدًا أن هذا يعد تقدمًا رائعًا.

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التحرير

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